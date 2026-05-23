La grande révolution du football togolais
Trop longtemps en retrait sur la scène africaine, le football togolais prend enfin le taureau par les cornes.
Trop longtemps en retrait sur la scène africaine, le football togolais prend enfin le taureau par les cornes.
Réunie en congrès vendredi à Lomé, la Fédération togolaise de football (FTF) a engagé des réformes structurelles ambitieuses : meilleure gouvernance, professionnalisation de l'administration, formation des jeunes talents, développement du football féminin et modernisation des infrastructures.
« La professionnalisation du football n'est plus une option, mais une nécessité stratégique », a déclaré Kodjo Dogbeda Agano, représentant du ministère des Sports.
L'ambition va au-delà du terrain : transformer les clubs en véritables entreprises créatrices d'emplois, redonner aux Éperviers, l’équipe nationale, leur prestige d'antan et bâtir une industrie sportive digne de ce nom.