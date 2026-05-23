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La grande révolution du football togolais

Trop longtemps en retrait sur la scène africaine, le football togolais prend enfin le taureau par les cornes.

Le diagnostic est posé © DR

Trop longtemps en retrait sur la scène africaine, le football togolais prend enfin le taureau par les cornes.

Réunie en congrès vendredi à Lomé, la Fédération togolaise de football (FTF) a engagé des réformes structurelles ambitieuses : meilleure gouvernance, professionnalisation de l'administration, formation des jeunes talents, développement du football féminin et modernisation des infrastructures.

« La professionnalisation du football n'est plus une option, mais une nécessité stratégique », a déclaré Kodjo Dogbeda Agano, représentant du ministère des Sports.

L'ambition va au-delà du terrain : transformer les clubs en véritables entreprises créatrices d'emplois, redonner aux Éperviers, l’équipe nationale, leur prestige d'antan et bâtir une industrie sportive digne de ce nom.

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