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Kevin Boma : la CAN ou rien !

Le défenseur Kevin Boma n'y va pas par quatre chemins. Évoluant à Estoril Praia au Portugal, l'international a affiché clairement ses ambitions avec les Éperviers : ramener le Togo à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), absente du calendrier togolais depuis une décennie.

Kevin Boma © DR

Le défenseur Kevin Boma n'y va pas par quatre chemins. Évoluant à Estoril Praia au Portugal, l'international a affiché clairement ses ambitions avec les Éperviers : ramener le Togo à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), absente du calendrier togolais depuis une décennie.

« Pour nous, c'est indispensable », tranche-t-il, conscient de l'attente d'un public qui n'a plus vu sa sélection à la CAN depuis 2013.

Absent du dernier rassemblement, Boma figure cette fois dans la liste de Patrice Neveu pour le stage de préparation prévu au Maroc du 29 mai au 9 juin. Une fenêtre FIFA qu'il entend mettre à profit pour s'imposer durablement dans le groupe.

« Je veux y jouer un rôle important », affirme-t-il, avant d'évoquer une fierté plus intime : « Mes parents sont toujours très fiers lorsqu'ils me voient porter les couleurs du Togo. C'est un immense plaisir de représenter mon pays. »

Un joueur motivé, un sélectionneur qui mise sur lui,  les ingrédients sont là.

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