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Le programme de préparation des Éperviers prend forme. Patrice Neveu, sélectionneur national, a annoncé jeudi que ses joueurs affronteront la Centrafrique le 5 juin à Rabat, puis le Bénin le 9 juin à Mohammedia.

Le stade Moulay Abdallah à Rabat © republicoftogo.com

Le programme de préparation des Éperviers prend forme. Patrice Neveu, sélectionneur national, a annoncé jeudi que ses joueurs affronteront la Centrafrique le 5 juin à Rabat, puis le Bénin le 9 juin à Mohammedia, deux matchs amicaux inscrits dans le cadre de la fenêtre FIFA de juin.

La sélection togolaise sera en stage au Maroc du 29 mai au 9 juin pour préparer ces rencontres, qui serviront de répétition générale avant le début des éliminatoires de la CAN 2027 en septembre. Le Togo évoluera dans le groupe I face à l'Algérie, la Zambie et le Burundi.

Lucide sur l'état actuel de son équipe en reconstruction, Neveu ne cache pas ses ambitions : ramener le Togo à la CAN est clairement inscrit dans son cahier des charges.

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