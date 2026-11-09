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Quatre jours pour se préparer au défi algérien

Les Éperviers préparent depuis ce lundi à Tabarka, en Tunisie, leur double confrontation contre les Fennecs d’Algérie, les 14 et 17 novembre. Patrice Neveu a convoqué 25 joueurs.

Les premiers arrivés profitent d'un peu de repos à Tabarka © DR

Les Éperviers préparent depuis ce lundi à Tabarka, en Tunisie, leur double confrontation contre les Fennecs d’Algérie, les 14 et 17 novembre. Patrice Neveu a convoqué 25 joueurs.

Le stage se déroule du 9 au 12 novembre dans cette station balnéaire du nord-ouest tunisien. La première séance d’entraînement a lieu dans l’après-midi.

Parmi les premiers arrivés figurent Henri Koudossou, Loïc Bessilé, Sadik Fofana, Steven Mensah, Augustin Drakpé, Faad Sana, Yaya Achirafou et Karim Dermane.

Selon la Fédération togolaise de football (FTF), ces quatre jours doivent permettre au staff de travailler les aspects physiques, techniques et tactiques, et de peaufiner le système de jeu. Patrice Neveu devra surtout souder rapidement un groupe dispersé : ses joueurs évoluent dans 18 championnats différents.

Le temps presse. Les Éperviers se déplaceront en Algérie pour le premier match, le 14 novembre, avant la seconde rencontre trois jours plus tard à Lomé.

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