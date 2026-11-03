Neveu fixe le cap : rebâtir avant de gagner

À quelques jours de la double confrontation face à l’Algérie, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2027, Patrice Neveu a tenu à recadrer les attentes. Le sélectionneur des Éperviers l’assure : la qualification n’est pas sa mission première.

Face à la presse mardi à Lomé, le technicien français a démenti tout engagement pris auprès des autorités de qualifier le Togo coûte que coûte. « Je ne suis pas venu ici pour qualifier le Togo pour la CAN 2027. Je mouille ma chemise tous les jours pour y parvenir, mais ne dites pas que c’est ma mission », a-t-il martelé.

Sa priorité est ailleurs : reconstruire une sélection en perte de vitesse. « Ma mission, c’est une reconstruction. Et la reconstruction, vous en avez besoin », a-t-il insisté.

Pour justifier sa démarche, Patrice Neveu rappelle l’écart qui sépare les Éperviers des cadors du continent. « Je suis venu prendre une équipe classée au 120e rang mondial, pendant que d’autres sont au 28e rang. Ne me mettez donc pas la pression », a-t-il lancé, en allusion à l’Algérie.

Un message clair à l’approche du choc contre les Fennecs, les 14 et 17 novembre : le projet Neveu se joue sur le long terme, quitte à tempérer les espoirs immédiats.