Le Togo prêt pour sa première Coupe du monde à Adélaïde

Le Togo se prépare activement pour sa première participation à la Coupe du monde de Beach Volley, qui aura lieu du 14 au 17 novembre à Adélaïde, en Australie.

Pour marquer le coup d’envoi des préparatifs, la ministre des Sports, Lidi Bessi Kama, a rencontré l’équipe nationale en présence des responsables de la Fédération de Volley-Ball (FTVB). Les échanges ont porté sur l’organisation logistique, la préparation technique et les dispositions à prendre pour assurer une brillante prestation sur la scène mondiale.

« Le plus dur commence. Nous devons tous nous mobiliser pour que vous représentiez dignement le Togo », a exhorté la ministre.

L’événement promet un spectacle de haut niveau, avec la présence des champions en titre, des duos stars du circuit mondial et de nouvelles nations venues se mesurer à l’élite. Au programme : intensité, puissance et finesse technique, dans une ambiance estivale et survoltée.

Cette édition 2025 marquera également la participation de plusieurs pays africains, illustrant la progression du beach volley sur le continent.

Les équipes qualifiées, issues des championnats continentaux, auront à cœur de se faire une place face aux grandes nations comme le Brésil, les États-Unis, l’Italie ou encore la Norvège.

Au-delà de la compétition, la Coupe du monde d’Adélaïde sera une vitrine mondiale pour le beach volley, avec une couverture médiatique internationale et un public attendu en masse sur les plages australiennes.

Entre performances sportives et ambiance festive, l’événement s’annonce comme l’un des temps forts du calendrier sportif mondial de fin d’année.