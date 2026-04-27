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Le Togo au départ du Tour du Bénin

Le peloton togolais est en route pour Cotonou. Ce lundi, l'équipe nationale prend le départ de la 21e édition du Tour cycliste international du Bénin, qui se disputera du 27 avril au 3 mai sur 5 étapes.

L'expérience fait la différence © republicoftogo.com

Le peloton togolais est en route pour Cotonou. Ce lundi, l'équipe nationale prend le départ de la 21e édition du Tour cycliste international du Bénin, qui se disputera du 27 avril au 3 mai sur 5 étapes.

La compétition s'ouvre par un prologue de 4,80 km avant les hostilités proprement dites dès mardi sur 126,04 km. Au total, 90 coureurs représentant 14 pays africains — Maroc, Algérie, Érythrée, Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Île Maurice, Bénin et Togo notamment, ainsi que des clubs européens belges et allemands, partent à l'assaut du maillot jaune. Le tenant du titre, le Sud-Africain Reinardt Janse Van Rensburg, est absent cette année.

Pour le Togo, les enjeux sont précis : engranger de l'expérience, tester le niveau des coureurs et peaufiner la préparation physique en vue du Tour du Togo, prévu du 16 au 23 mai prochain, le grand rendez-vous cycliste national qui approche à grands pas.

Une belle mise en jambes sur les routes béninoises, avant de défendre les couleurs nationales à domicile.

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