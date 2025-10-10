Rubriques

Les Éperviers battus par les Léopards

Rien n’y fait pour les Éperviers. Déjà éliminée de la course à la Coupe du monde 2026, l’équipe nationale a concédé une nouvelle défaite à domicile, vendredi au stade de Kégué, face aux Léopards de la RDC (0–1), lors de la 9ᵉ journée des éliminatoires.

Le seul but de la rencontre est intervenu très tôt, dès la 7e minute. Une mauvaise relance de la défense togolaise a profité à Cédric Bakambu, opportuniste, qui a trompé le gardien Steven Mensah d’un tir croisé imparable.

Menés rapidement au score, les Éperviers ont tenté de réagir, sans pour autant parvenir à faire sauter le verrou défensif congolais. Malgré quelques belles séquences offensives en première période, le score est resté figé à 0–1 jusqu’à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le sélectionneur Nibombé Daré a injecté du sang neuf pour tenter de dynamiser son attaque. Le Togo a bien multiplié les tentatives, mais a manqué de précision dans le dernier geste, se heurtant à une défense congolaise solide et disciplinée.

Déjà éliminés de la course au Mondial, les Togolais espéraient profiter de ces derniers matchs pour travailler leur cohésion et sauver l’honneur. Cette défaite à domicile laisse un goût amer, surtout face à un adversaire direct de la région.

