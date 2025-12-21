Une journée, des chocs
Invincible depuis six journées, AC Barracuda a vu sa couronne glisser ce dimanche. Après six matchs sans défaite, le leader a mordu la poussière face à l’Entente II (1-0), à l’occasion de la 7e journée du championnat de première division. Un coup d’arrêt brutal. Un signal fort envoyé au reste du peloton: personne n’est intouchable.
Dans l’autre derby de la capitale, l’attente a pris fin. L’As OTR, lanterne rouge après six journées, a enfin respiré. Victoire courte mais libératrice face à Dyto (1-0). Un succès qui vaut plus que trois points. C’est un déclic, peut-être le début d’un renouveau.
À Lomé, l’Étoile Filante a vacillé dans son antre. Gbohloe-su, en déplacement, a frappé fort et juste. Score final: 3-2. Un match fou, renversant, et une victoire qui résonne comme un avertissement pour les cadors de la capitale.
À Sokodé, Semassi a retrouvé le sourire. Battus lors de la précédente journée par le leader, les Guerriers de Tchaoudjo ont répondu devant leur public en dominant Gomido (1-0). Sobre, efficace, essentiel.
Dans le Nord, l’Asck continue sa montée en puissance. En déplacement chez l’As Binah, les Chauffeurs ont confirmé leur bonne forme avec une victoire maîtrisée (1-0). Sérieux et réguliers, ils avancent sans bruit mais avec ambition.
Même son de cloche du côté de la Kozah. Asko, solide et réaliste, a renversé As Tambo sur le plus petit des scores. Une victoire qui en dit long sur la constance des Kondona en ce début de saison.
_______
Résultats
As OTR 1-0 Dyto
As Binah 0-1 Asck
Semassi 1-0 Gomido
As Tambo 0-1 Asko
Espoir 1-1 Unisport
Étoile filante 2-3 Gbohloe-Su
AC Barracuda 0-1 Entente II
Au classement, l'AC Barracuda perd son fauteuil de leader au profit de Asko de Kara
Classement général
1-Asko 17 pts (+5)
2-Asck 16 pts (+7)
3-Barracuda 16 (+6)
4-Semassi FC 13 pts (+3)
5-Etoile filante 12pts(+1)
6-Espoir FC 10 pts (-2)
7-Gbohloe-Su 9 pts (0)
8- Entente II 8 pts (0)
9- Unisport 8 pts (-3)
10- As Tambo 7 pts (-3)
11-Gomido 6 pts (-2)
12- Dyto 6 pts (-2)
13- As OTR 5 pts (-4)
14- As Binah 3 pts (-5)