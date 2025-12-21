Une journée, des chocs

Invincible depuis six journées, AC Barracuda a vu sa couronne glisser ce dimanche. Après six matchs sans défaite, le leader a mordu la poussière face à l’Entente II (1-0), à l’occasion de la 7e journée du championnat de première division. Un coup d’arrêt brutal. Un signal fort envoyé au reste du peloton: personne n’est intouchable.

Dans l’autre derby de la capitale, l’attente a pris fin. L’As OTR, lanterne rouge après six journées, a enfin respiré. Victoire courte mais libératrice face à Dyto (1-0). Un succès qui vaut plus que trois points. C’est un déclic, peut-être le début d’un renouveau.

À Lomé, l’Étoile Filante a vacillé dans son antre. Gbohloe-su, en déplacement, a frappé fort et juste. Score final: 3-2. Un match fou, renversant, et une victoire qui résonne comme un avertissement pour les cadors de la capitale.

À Sokodé, Semassi a retrouvé le sourire. Battus lors de la précédente journée par le leader, les Guerriers de Tchaoudjo ont répondu devant leur public en dominant Gomido (1-0). Sobre, efficace, essentiel.

Dans le Nord, l’Asck continue sa montée en puissance. En déplacement chez l’As Binah, les Chauffeurs ont confirmé leur bonne forme avec une victoire maîtrisée (1-0). Sérieux et réguliers, ils avancent sans bruit mais avec ambition.

Même son de cloche du côté de la Kozah. Asko, solide et réaliste, a renversé As Tambo sur le plus petit des scores. Une victoire qui en dit long sur la constance des Kondona en ce début de saison.

_______

Résultats

As OTR 1-0 Dyto

As Binah 0-1 Asck

Semassi 1-0 Gomido

As Tambo 0-1 Asko

Espoir 1-1 Unisport

Étoile filante 2-3 Gbohloe-Su

AC Barracuda 0-1 Entente II

Au classement, l'AC Barracuda perd son fauteuil de leader au profit de Asko de Kara

Classement général

1-Asko 17 pts (+5)

2-Asck 16 pts (+7)

3-Barracuda 16 (+6)

4-Semassi FC 13 pts (+3)

5-Etoile filante 12pts(+1)

6-Espoir FC 10 pts (-2)

7-Gbohloe-Su 9 pts (0)

8- Entente II 8 pts (0)

9- Unisport 8 pts (-3)

10- As Tambo 7 pts (-3)

11-Gomido 6 pts (-2)

12- Dyto 6 pts (-2)

13- As OTR 5 pts (-4)

14- As Binah 3 pts (-5)