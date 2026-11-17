Trois jours après la frustration de Tizi Ouzou, les Éperviers tenaient leur revanche. Et quelle revanche ! Ce mardi au stade de Kégué, le Togo a dominé l’Algérie (3-0) lors de la 4ᵉ journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Défaits 1-0 samedi sur un but tardif, les Togolais ont cette fois pris le match à leur compte. Ils ont eu 55 % de possession, tenté neuf tirs contre deux pour les Fennecs, et surtout fait preuve d’un réalisme clinique : trois buts sur quatre tirs cadrés. Solides derrière, tranchants devant, les hommes en jaune ont livré une copie collective sans fausse note.

Ce succès fait du bien au classement. Avec 6 points, le Togo grimpe à la 2ᵉ place du groupe I et se remet pleinement dans la course à la qualification.

Rendez-vous en mars 2027 pour le sprint final : un déplacement au Burundi, puis la réception de la Zambie lors de la dernière journée. Deux finales avant l’heure pour décrocher le billet de la CAN.

C'est l'occasion de saluer le travail de l'entraineur, Patrice Neveu.