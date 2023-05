Les Eperviers peinent à marquer des buts

Paulo Duarte est le sélectionneur des Eperviers. 21 mois après son arrivée à Lomé, il fait preuve d’un certain réalisme.

‘J’ai une équipe qui a progressé, une équipe prête à regarder l’avenir avec confiance, maturité et longévité, une équipe qui a bien débuté dans les mauvais moments, une équipe peut-être pas dans la plénitude de sa qualité de jeu, mais elle qui présente une bonne organisation en termes de qualité de jeu’, a-t-il déclaré dimanche au micro d’une radio privée.

Il reconnaît toutefois que le problème des Eperviers c’est de marquer des buts. Gênant quand on joue au football.

‘L’équipe souffre d’une réelle capacité de marquer. On joue bien, on massacre l’adversaire mais on ne marque pas’, a déploré le sélectionneur.

Embêtant pour se qualifier à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) l’année prochaine en Côte d’Ivoire.

Paulo Duarte se dit frustré et inquiet pour une qualification.