Rubriques

Tendances:
Sport

Mara'Monde 2026 : cap sur le Cameroun

Le tirage au sort de la deuxième édition de la Coupe du Monde de Maracana, Mara'Monde 2026, a placé le Togo dans le groupe C, aux côtés du Canada, de la France et des États-Unis.

Le Maracana, un sport né dans les années 1970 qui conquiert le monde © republicoftogo.com

Le tirage au sort de la deuxième édition de la Coupe du Monde de Maracana, Mara'Monde 2026, a placé le Togo dans le groupe C, aux côtés du Canada, de la France et des États-Unis.

La compétition se tiendra au Cameroun à partir du 25 septembre 2026, avec un match d'ouverture opposant le pays hôte au Niger.

Troisième lors de la première édition, le Togo aborde ce nouveau rendez-vous avec l'ambition de franchir un cap et de viser le titre mondial.

Les autres groupes :

  • Groupe A : Cameroun, Brésil, Burkina Faso, Niger
  • Groupe B : Côte d'Ivoire (tenante du titre), Guinée, Sénégal, Gabon
  • Groupe D : Bénin, Belgique, Mali, Jamaïque

Le Maracana est un sport né en Côte d'Ivoire dans les années 1970.

Il s'agit d'une variante du football, avec des règles bien spécifiques : les matchs se jouent à 6 contre 6.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Etape cruciale avant les JO

Etape cruciale avant les JO

Cap sur l'Égypte pour le beach-volley togolais ! L'équipe nationale s'est envolée dimanche pour Alexandrie (Egypte), où elle disputera dès le 18 août le championnat d'Afrique des nations, un rendez-vous majeur sur la route des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Et pourquoi pas le Sénégal ?

Et pourquoi pas le Sénégal ?

Plus de huit mois après son départ de la sélection togolaise, Nibombé Daré se porte officiellement candidat au poste de sélectionneur du Sénégal, champion d'Afrique en titre.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.