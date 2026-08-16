Mara'Monde 2026 : cap sur le Cameroun

Le tirage au sort de la deuxième édition de la Coupe du Monde de Maracana, Mara'Monde 2026, a placé le Togo dans le groupe C, aux côtés du Canada, de la France et des États-Unis.

La compétition se tiendra au Cameroun à partir du 25 septembre 2026, avec un match d'ouverture opposant le pays hôte au Niger.

Troisième lors de la première édition, le Togo aborde ce nouveau rendez-vous avec l'ambition de franchir un cap et de viser le titre mondial.

Les autres groupes :

Groupe A : Cameroun, Brésil, Burkina Faso, Niger

Groupe B : Côte d'Ivoire (tenante du titre), Guinée, Sénégal, Gabon

Groupe D : Bénin, Belgique, Mali, Jamaïque

Le Maracana est un sport né en Côte d'Ivoire dans les années 1970.

Il s'agit d'une variante du football, avec des règles bien spécifiques : les matchs se jouent à 6 contre 6.