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Neveu part à la chasse aux talents

Patrice Neveu ne perd pas de temps. Arrivé à la tête des Éperviers du Togo il y a quelques semaines, le sélectionneur national a déjà entamé sa tournée des centres de formation, accompagné de son adjoint Yannick Quesnel. Académie Swallows, Haady Sport de Lomé — le technicien français va chercher les futurs talents là où ils se forgent.

Yannick Quesnel (G) et Patrice Neveu © republicoftogo.com

Patrice Neveu ne perd pas de temps. Arrivé à la tête des Éperviers du Togo il y a quelques semaines, le sélectionneur national a déjà entamé sa tournée des centres de formation, accompagné de son adjoint Yannick Quesnel. Académie Swallows, Haady Sport de Lomé — le technicien français va chercher les futurs talents là où ils se forgent.

« C'est une immersion qui s'inscrit dans notre volonté affirmée de renforcer les passerelles entre la sélection nationale et les structures de formation, véritables socles du développement du football », a-t-il déclaré.

Le message est clair : pas de reconstruction solide sans fondations solides. Neveu en est convaincu — la compétitivité des Éperviers de demain se joue aujourd'hui dans les académies du pays.

Sa feuille de route pour les trois ans de son contrat avec la Fédération togolaise de football (FTF) est ambitieuse : valoriser les talents nationaux, installer une stabilité technique durable et décrocher des qualifications aux prochaines échéances continentales et internationales.

La FTF, de son côté, s'est engagée à mettre en place les conditions nécessaires à la réussite de cette mission.

Les Éperviers ont un plan. Et un homme pour le porter.

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