Pour la gloire

Le sélectionneur des Éperviers, Nibombé Daré, a rendu publique ce jeudi la liste des joueurs retenus pour les deux prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Déjà éliminé de la course au Mondial, le Togo disputera néanmoins ces matchs.

Le 10 octobre, les Éperviers recevront la République Démocratique du Congo (RDC) au stade de Kégué à Lomé. Trois jours plus tard, ils se déplaceront à Juba, au National Stadium, pour affronter le Soudan du Sud.

Pour ces deux confrontations, le sélectionneur a choisi de miser sur l’expérience de plusieurs cadres, parmi lesquels Kennedy Boateng, Alaixys Romao et Kevin Denkey, afin d’offrir une prestation digne aux supporters et de préparer l’avenir de la sélection.

Si les Éperviers ne peuvent plus espérer une qualification, ces rendez-vous représentent une opportunité de redorer un peu le blason de l’équipe.

Liste des joueurs

Gardiens

Fadole Tondoro Cissé (AS Gbohloésu, Togo)

Steven Mensah (VFB Oldenburg, Allemagne)

Abd-Laziz Sambaou (Isca, Côte d’Ivoire)

Défenseurs

Mawouna Amévor Volendam, Pays-Bas)

Kennedy Boateng (D Bucarest, Roumanie)

Kévin Boma (Estoril, Portugal)

Abdoul-Sabourg Bode (Stade malien, Mali)

Dakonam Djene (Getafe, Espagne)

Sadik Fofana (Grazer, Autriche)

Emmanuel Hackman (Turan, Azerbaïdjan)

Amoudane Ouro-Ayeva (Asck, Togo)

Milieux

Evra Agbagno (Ittihad SC, Lybie)

Roger Aholou (Ittihad SC, Lybie)

Dermane Karim (Lorient, France)

Samsindin Ouro (DAC, Slovaquie)

Alayxy Romao (Six Fours Lebrusc, France)

Attaquants

Etienne Amenyido (Munster, Allemagne)

Yaw Annor (NBE, Egypte)

Kevin Denkey (Cincinnai, USA)

David Henen (Da Nang, Viêtnam)

Thibault Klidjè (Hibernian, Ecosse)

Kodjo Laba (Alain, Emirats arabe uni)

Isaac Monglo (AC Barracuda, Togo)

Ismail Ouro-Agoro (El Gaish, Egypte)

Guillaume Yenoussi (Bourges, France)