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Al Ahly, Raja, Primeiro de Agosto : le groupe de la mort pour ASKO

Le tirage au sort n’a pas fait de cadeau à l’ASKO de Kara. Pour sa phase de groupes de la Coupe de la Confédération, le dernier représentant togolais en lice affrontera Al Ahly (Égypte), le Raja Casablanca (Maroc) et Primeiro de Agosto (Angola), dans le groupe A.

Les Kondona face aux cadors du continent © republicoftogo.com

Le tirage au sort n’a pas fait de cadeau à l’ASKO de Kara. Pour sa phase de groupes de la Coupe de la Confédération, le dernier représentant togolais en lice affrontera Al Ahly (Égypte), le Raja Casablanca (Maroc) et Primeiro de Agosto (Angola), dans le groupe A.

Le défi est immense pour les Kondona. Face à des clubs au palmarès continental impressionnant, ils devront se montrer solides derrière, efficaces devant et réguliers sur l’ensemble des six journées.

Pas de quoi effrayer la direction du club, qui compte sur la cohésion et la constance de son groupe pour bousculer la hiérarchie. 

Après avoir sorti le Diarra FC au tour précédent, ASKO veut prouver qu’il a sa place parmi les meilleurs et entretenir l’espoir d’une qualification pour les quarts de finale.

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