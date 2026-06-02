Taekwondo : médailles pour le Togo

Le Togo a réalisé un bel exploit lors de la 17e édition des Championnats d'Afrique de taekwondo disputés à Bamako, au Mali, en décrochant deux médailles en Kyorugi, la discipline olympique du taekwondo.

Ibrahim Mamoudou a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des -74 kg après avoir atteint la finale, où il s'est incliné face au Burkinabè Lamin Mohamed Traoré. De son côté, Fréjus Atcho a décroché le bronze chez les -54 kg après une demi-finale disputée.

Cette moisson constitue une première pour le Togo dans cette compétition continentale classée G4 au calendrier international.