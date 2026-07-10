Tel père, tel fils

L'attaquant togolais Kingsley Olufade (18 ans), pensionnaire du centre de formation du Lille OSC, rejoint le RC Strasbourg pour son premier contrat professionnel.

Fils de l'ancien international Adékanmi Olufade, il évoluera dans un premier temps avec l'équipe réserve, une étape destinée à faciliter son adaptation.

Ce transfert récompense une saison 2025-2026 convaincante avec les U19 nationaux de Lille : 6 buts en 16 rencontres.