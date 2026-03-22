Trois jeunes tennismen en route pour le Championnat d'Afrique Junior

Le Togo participera au Championnat d'Afrique Junior de Tennis, prévu du 23 au 27 mars au Cairo Central Security Forces Club en Égypte. La délégation a quitté Lomé dimanche.

Trois compétiteurs représenteront le pays : Pamela Adjiwanou et Gabriel Agbetogneawou (club SWALLOWS) et Winner Gakpo (club AJTT).

Ce Championnat a pour vocation de détecter et développer les jeunes talents du tennis africain, offrir une compétition de haut niveau aux meilleurs espoirs du continent, permettre aux participants de cumuler des points au classement ITF junior mondial et ouvrir la voie à une qualification pour les Championnats du Monde Junior ITF et les tournois du Grand Chelem juniors.