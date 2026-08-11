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Un fort ancrage local

L’attaquant togolais Mansour Ouro-Tagba poursuit sa carrière en Allemagne. Le joueur de 21 ans s'est engagé avec le VfL Bochum 1848, jusqu'en 2030.

Mansour Ouro-Tagba © DR

L’attaquant togolais Mansour Ouro-Tagba poursuit sa carrière en Allemagne. Le joueur de 21 ans s'est engagé avec le VfL Bochum 1848, jusqu'en 2030.

Ouro-Tagba arrive en provenance du FC Köln, après une saison en prêt au VfB Stuttgart II.

Né à New York et formé à Munich au sein du TSV 1860 München, le Togolais a effectué ses débuts professionnels en 3. Liga lors de la saison 2022-2023, avant de rejoindre le FC Köln, puis d'être prêté au SSV Jahn Regensburg et au VfB Stuttgart II.

Le VfL Bochum, basé à Bochum, dans la région de la Ruhr (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) est l'un des clubs historiques du football allemand.

Le club est réputé pour son fort ancrage local.

Bien qu'il ne fasse pas partie des clubs les plus titrés d'Allemagne, il est considéré comme une institution du football et entretient des rivalités régionales avec le Borussia Dortmund, le FC Schalke 04 et le MSV Duisburg.

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