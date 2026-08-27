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Un joueur togolais débarque à Pristina

Le mercato d'été touche à sa fin, et les footballeurs togolais continuent de trouver preneur à l'étranger, en Europe comme dans le Golfe. 

Hakim Ouro-Sama © DR

Le mercato d'été touche à sa fin, et les footballeurs togolais continuent de trouver preneur à l'étranger, en Europe comme dans le Golfe. 

Dernier exemple en date : le défenseur international Hakim Ouro-Sama, 29 ans, qui s'engage avec KF Rilindja, club évoluant en deuxième division du Kosovo.

Fondé en 1995, KF Rilindja est basé à Pristina, la capitale kosovare, et évolue en Kosovo Second League. 

Le club joue ses matches à domicile au stade Ibrahim Gashi, une enceinte d'une capacité de 1 500 places. Réputé pour son centre de formation, KF Rilindja s'est notamment illustré à travers ses jeunes générations.

Avant de rejoindre le Kosovo, Hakim Ouro-Sama était passé par le LOSC Lille, en France, puis par Belenenses SAD, au Portugal, où il avait été prêté lors de la saison 2019-2020. 

Son parcours l'a également conduit à Bastia Borgo (FC Borgo), en Corse, ainsi qu'à l'AS Togo-Port de Lomé, où il avait fait ses débuts.

Sous le maillot des Éperviers, le défenseur compte 23 sélections et un but, sa première apparition remontant au 4 octobre 2016, lors d'une victoire togolaise face à l'Ouganda (1-0). Il avait également pris part à la CAN 2017, disputée au Gabon.

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