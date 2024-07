Une destination de choix pour les évènements sportifs internationaux.

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé mardi la liste des stades homologués pour les deux premiers tours préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la confédération de cette année.

Parmi eux, le Stade de Kégué à Lomé a été retenu suite aux inspections rigoureuses de l'infrastructure sportive effectuées par les experts de la CAF.

Deux clubs togolais sont engagés dans les compétitions continentales. Il s'agit de l'ASKO de Kara et de l'ASCK qui représenteront le Togo sur la scène africaine.

ASKO de Kara : Championne du Togo, l'ASKO de Kara disputera la Ligue africaine des champions. Leur premier adversaire sera le Deportivo Mongomo, un club équato-guinéen.

ASCK : Vice-championne du Togo, l'ASCK participera à la Coupe de la Confédération africaine. Leur confrontation les opposera à l'AS FAN du Niger, entre le 23 et le 25 août 2024 au Stade de Kégué.

Plus grande enceinte sportive du Togo avec ses 30 000 places, le stade de Kégué est un véritable joyau national. Outre le football, il accueille également diverses disciplines sportives et des évènements culturels, renforçant ainsi son rôle central dans la vie socio-culturelle du pays.

Cette homologation par la CAF vient couronner les efforts entrepris pour moderniser et entretenir cette infrastructure. Les travaux de rénovation et de mise aux normes ont permis au stade de répondre aux exigences strictes de la CAF, assurant ainsi la sécurité et le confort des joueurs et des spectateurs.

L’homologation est une reconnaissance des progrès réalisés par le Togo en matière d’infrastructures sportives. Cela ouvre également des perspectives pour l’accueil de futurs évènements sportifs de grande envergure, contribuant ainsi à la promotion du sport et au rayonnement du Togo à l’échelle internationale.