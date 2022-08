Ambitions et réalités

Le Togo s’est doté d’un plan stratégique pour développer le tourisme.

Le tourisme est sinistré après deux ans de crise sanitaire. Mais il n’y a pas que le Covid. Le pays fait face à d’autres problèmes. Des structures d’accueil peu adaptées et des coûts de transport et de séjour élevés par rapport à d’autres régions du monde.

Et nouvelle difficulté, les récentes attaques terroristes ternissent l’image de la destination.

Quoi qu’il en soit, les autorités espèrent attirer 500.000 touristes par an d’ici 2027. Le secteur devra ainsi contribuer à 6,2% du PIB.

Le gouvernement s’est fait aider par le ‘Tony Blair Institue For Global Change’ pour élaborer sa stratégie. La structure pilotée par l’ancien Premier ministre britannique travaille avec le Togo sur les politiques de développement.

‘Le document fait un état des lieux et trace des perspectives pragmatiques. Il s’impose comme un préalable indispensable à la définition des ambitions, des axes et des actions de relance de l’industrie du tourisme’, a indiqué jeudi Eric Kouévi, directeur national de Tony Blair Institute for global Change.

Le projet prévoit, notamment, la construction de 700 nouvelles chambres d’hôtel et la création d’un Musée des Nana Benz.