Aného inaugure sa première Maison du tourisme

La commune des Lacs 1 dispose désormais de sa Maison du tourisme, inaugurée le 18 septembre dernier par le maire Alexis Coffi Aquéréburu et le président du département français des Yvelines, Pierre Bédier.

Située en face de l’église Méthodiste Ebenezer d’Aného, la Maison du tourisme prend place dans une ancienne bâtisse afro-brésilienne entièrement rénovée. Cette réhabilitation a été rendue possible grâce au soutien technique du département des Yvelines et du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

Un lieu de valorisation et de promotion

La Maison du tourisme est conçue comme un espace d’accueil, d’information et de promotion du patrimoine naturel, culturel et historique de la commune. Elle se veut aussi un outil de soutien aux acteurs locaux du secteur et une plateforme de création d’opportunités économiques.

« La Maison du tourisme est bien plus qu’un bâtiment, c’est une vitrine de notre commune, un lieu de rencontre et de mise en valeur des richesses locales », a déclaré le maire.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Développer le secteur touristique de la commune des Lacs 1 à travers la valorisation des patrimoines naturels et bâtis ». L’ouvrage représente ainsi une étape importante pour renforcer l’attractivité touristique d’Aného et dynamiser son développement économique.