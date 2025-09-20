Rubriques

Tendances:
Tourisme

Aného inaugure sa première Maison du tourisme

La commune des Lacs 1 dispose désormais de sa Maison du tourisme, inaugurée le  18 septembre dernier par le maire Alexis Coffi Aquéréburu et le président du département français des Yvelines, Pierre Bédier.

La bâtisse d'époque a été entièrement rénové © DR

Pierre Bédier et Alexis Coffi Aquéréburu lors de l’inauguration © DR

La commune des Lacs 1 dispose désormais de sa Maison du tourisme, inaugurée le  18 septembre dernier par le maire Alexis Coffi Aquéréburu et le président du département français des Yvelines, Pierre Bédier.

Située en face de l’église Méthodiste Ebenezer d’Aného, la Maison du tourisme prend place dans une ancienne bâtisse afro-brésilienne entièrement rénovée. Cette réhabilitation a été rendue possible grâce au soutien technique du département des Yvelines et du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

Un lieu de valorisation et de promotion

La Maison du tourisme est conçue comme un espace d’accueil, d’information et de promotion du patrimoine naturel, culturel et historique de la commune. Elle se veut aussi un outil de soutien aux acteurs locaux du secteur et une plateforme de création d’opportunités économiques.

« La Maison du tourisme est bien plus qu’un bâtiment, c’est une vitrine de notre commune, un lieu de rencontre et de mise en valeur des richesses locales », a déclaré le maire.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Développer le secteur touristique de la commune des Lacs 1 à travers la valorisation des patrimoines naturels et bâtis ». L’ouvrage représente ainsi une étape importante pour renforcer l’attractivité touristique d’Aného et dynamiser son développement économique.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

L’hôtel du 2 Février certifié ISO 9001

L’hôtel du 2 Février certifié ISO 9001

Fleuron de l’hôtellerie togolaise, l’hôtel 2 Février vient d’obtenir la certification ISO 9001, confirmant son statut d’acteur majeur de l’hospitalité en Afrique de l’Ouest.

Une dynamique prometteuse, mais encore des défis à relever

Une dynamique prometteuse, mais encore des défis à relever

Le Togo ne manque pourtant pas d’arguments. Le pays offre des plages sauvages le long du littoral atlantique, des sites culturels classés, comme Koutammakou (UNESCO), des traditions vivantes, telles que les rites Evala, des réserves naturelles comme celles de la Kéran ou de Mandouri, des curiosités historiques : Tata Somba, hauts-fourneaux de Bandjeli, peintures rupestres de Namoudjoga.

Entre écologie, formation et spiritualité, la Lumen Valley trace un nouveau chemin

Entre écologie, formation et spiritualité, la Lumen Valley trace un nouveau chemin

Implantée au cœur de la région de la Kara, la Lumen Valley (ou Vallée de lumières) a ouvert ses portes il y a quelques mois, devenant le premier Centre international de ressourcement et d’écotourisme du Togo. Porté par les Frères de Saint-Jean, ce projet d’envergure allie formation, développement durable et spiritualité, dans un cadre naturel exceptionnel.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.