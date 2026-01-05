Des investissements très importants sont nécessaires pour moderniser l’offre hôtelière

Jadis fleuron de l’industrie hôtelière, l’hôtel de la Paix, situé en bord de mer à Lomé, est en ruine. Il ne reste plus que la carcasse et des jardins à l’abandon.

Mais un projet de rénovation est toutefois à l’étude. Ou éventuellement la construction d’un nouveau bâtiment sur le site. Ce qui serait sans doute moins cher.

Dans les années 1970 et 1980, l’Hôtel de la Paix incarnait le luxe et l’élégance, accueillant des visiteurs de marque et participant au rayonnement de la capitale togolaise. Ses restaurants et ses chefs français faisaient la renommée de l’établissement.

Parmi les nouveaux projets pour relancer le secteur, un hôtel Hilton sous la marque Double Tree sera construit en face de l’aéroport de Lomé.

Autre chantier, la rénovation du Château Vial, situé dans la région de Kpalimé. Il pourrait être transformé en hôtel de luxe.

Reste à trouver les financements privés et publics.