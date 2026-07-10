Deux circuits touristiques gratuits pendant les Evala

À l'occasion des Evala, les luttes traditionnelles du peuple kabyè qui se déroulent du 11 au 18 juillet dans la Kara, le ministère du Tourisme invite les visiteurs à découvrir les trésors de la région à travers deux circuits touristiques, les 14 et 17 juillet. Les inscriptions sont gratuites.

Rite initiatique marquant le passage à l'âge adulte des jeunes Kabyè, les Evala dépassent le cadre sportif : c'est un moment fort de culture, de cohésion sociale et de valorisation du patrimoine togolais, qui attire chaque année des milliers de visiteurs venus de tout le pays et de l'étranger.

Au-delà des arènes, la région de la Kara regorge de sites à découvrir : le musée régional de Kara, le Koutammakou, seul site togolais classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc de Sarakawa, les monts Kabyè et Défalé, ou encore les villages de forgerons.

En amont de l'événement, le ministère a multiplié les actions pour garantir un accueil de qualité aux visiteurs, avec notamment l'inspection de 103 établissements hôteliers de la préfecture de la Kozah début juillet.

Pour participer aux circuits touristiques gratuits, les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire auprès du ministère du Tourisme.

+228 71 00 06 97, +228 92 11 06 40