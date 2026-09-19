Souroukou, la plus haute cascade d'Afrique de l'Ouest

Le Togo abrite la plus haute cascade de la sous-région : Souroukou, nichée dans les montagnes de Tassi, en région Centrale. Avec près de 200 mètres de hauteur, le site a accueilli samedi une visite de plusieurs dizaines de touristes.

C'est au terme d'une marche d'environ 2 kilomètres que les randonneurs ont découvert cette merveille naturelle, alimentée par la rencontre de deux rivières et dont le nom, en langue tem, signifie « se rassembler ».

Communauté cosmopolite, Souroukou a également offert aux visiteurs un aperçu de ses richesses culturelles, à travers les différentes ethnies qui la composent, notamment les Tem, les Kabyè et les Bassar. Le site porte aussi les traces d'un passé de résistance anticoloniale, avec plusieurs vestiges historiques préservés dans les environs.

Outre l'aspect sportif, culturel et récréatif de cette sortie, les participants ont indiqué être également venus étudier les opportunités de développement d'activités économiques sur le site, afin d'en renforcer la visibilité et l'attractivité touristique.