Un voyage immersif au cœur de la région Maritime

Le Port autonome de Lomé a accueilli samedi dernier le navire de croisière Oceania Serena, avec à son bord 803 passagers venus découvrir les atouts culturels, historiques et naturels du Togo.

Quelques heures d'escale à Lomé © DR

Organisée par Alba Travel Service, avec l’appui du Ministère du Tourisme, cette escale s’inscrit dans la stratégie nationale de dynamisation du tourisme de croisière.

Au programme, les croisiéristes ont exploré plusieurs sites emblématiques, chacun offrant une facette authentique de l’identité togolaise .

Au-delà des visites, les voyageurs ont vécu des moments forts au contact des traditions populaires : performances fascinantes de Zangbéto, rituels du culte Vodou à Zanguéra, échanges avec des communautés locales.

Ces expériences ont offert aux visiteurs un regard rare sur la diversité culturelle et la richesse des pratiques spirituelles locales.

Avec l’escale de l’Oceania Serena, le PAL enregistre sa sixième escale de navire de croisière en 2025, confirmant la montée en puissance du Togo dans le secteur.

Cette dynamique est le fruit d’un travail coordonné entre acteurs publics et privés pour faire du pays une destination incontournable en Afrique de l’Ouest.

