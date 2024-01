Ethique du tourisme solidaire

Le Forum panafricain et international du tourisme solidaire (FoPITS) aura lieu du 8 au 12 Juillet à Kpalimé (région des Plateaux).

Cette rencontre est un événement visant à promouvoir le tourisme solidaire en Afrique et dans le monde.

Il s’agit d’une approche de tourisme qui contribue au développement durable des destinations touristiques tout en favorisant la participation des communautés locales

Le but est de préserver l'environnement, et de favoriser un impact social et la promotion de l'authenticité culturelle.

Le Forum cherche également à sensibiliser le grand public à l'importance du tourisme solidaire en tant que moyen de voyage responsable.

Il rassemblera au Togo des représentants gouvernementaux, des experts du tourisme, des entrepreneurs et des organisations internationales.

La ville de Kpalimé, au cœur des montagnes verdoyantes, offre un cadre idéal de rencontre.