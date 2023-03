Héritage patrimonial

Le Togo veut inscrire de nouveaux sites au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Seul Koutammakou est classé depuis 2004, mais il pourrait perdre son label faute d’entretien.

‘Nous avons besoin de renforcer les capacités des professionnels du patrimoine pour qu’on puisse inscrire d’autres lieux sur la liste indicative avant que l’UNESCO ne valide’, a déclaré Adama Ayikoue, le directeur du Patrimoine culturel au ministère du Tourisme, lors d’une réunion régionale à Lomé.

Elle rassemble les responsables du Benin, de Côte d’Ivoire, de Guinée et du Togo sur la stratégies de gestion et de conservation du patrimoine.

Koutammakou, le pays des Batammariba, est situé au nord-est du Togo et s’étend par-delà la frontière jusqu’au Bénin.

Il abrite les Batammariba dont les remarquables maisons à tourelles en terre sont devenues un symbole du Togo, les fameuses Tatas Somba.

Un projet de valorisation devrait être mis en oeuvre prochainement. Un budget de 3 milliards de Fcfa est à l’étude.

Il comprend la restauration du de la forêt, la création de structures d’accueil, la construction d’un hôtel et d’un ecovillage de 210 hectares.

Le Togo offre de nombreuses destinations d’un grand intérêt historique et de nature à drainer de nombreux touristes nationaux et étrangers. Mais certains sites parmi les plus spectaculaires ne sont pas entretenus ou tout simplement laissés à l’abandon par l’Etat et les communautés riveraines.

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture encourage l’identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel à travers le monde, considéré comme ayant une valeur exceptionnelle pour l’humanité.

Ce qui rend exceptionnel le concept de patrimoine mondial est son application universelle. Les sites du patrimoine mondial appartiennent à tous les peuples du monde, sans tenir compte du territoire sur lequel ils sont situés.