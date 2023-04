La région Cédéao a besoin des touristes

Les experts du Tourisme des pays membres de la Cédéao sont réunis à Lomé depuis lundi pour adopter un certain nombre de textes relatifs au secteur. La réunion au niveau ministériel aura lieu vendredi.

A charge ensuite aux 15 chefs d’Etat de la zone de valider la stratégie communautaire.

‘Les textes réglementaires ont besoin d’un toilettage car l'industrie hôtelière connaît de nouveaux types d’hébergement qui ne sont pas pas bien encadrés. L’objectif est de permettre à la destination Cédéao d’avoir un standing de qualité internationale’, explique Stella Christiane Drabo, chargée du Tourisme à la Commission de l’organisation ouest-africaine.

Pour le ministre togolais du Tourisme, Kossi Gbényo Lamadokou, son pays et l’ensemble de la région doivent gagner en qualité et en compétitivité sachant que le tourisme créé des emplois et rapporte des devises.

Trois pays de la zone sont parvenus à développer une véritable industrie du tourisme, le Sénégal, le Cap Vert et la Gambie. Le Ghana dans une moindre mesure.

La pandémie et la montée du terrorisme a réduit le flux des visiteurs ces trois dernières années.