Le secteur hôtelier espère le retour des jours heureux

Les temps sont durs pour le secteur hôtelier. Depuis 2 ans, l’activité est en berne en raison de la pandémie. Pas de tourisme d’affaires, pas de conférences régionales ou internationales.

L’hôtel du 2 février, le plus grand et le plus luxueux du Togo fait le dos rond en attendant des jours meilleurs.

Il a lancé toute une série d’opérations commerciales pour attirer une clientèle locale. Des séjours discount, avec 25 à 50% de ristournes sur le tarif des chambres, des offres promotionnelles sur les salles de réunions, des forfaits dîners ou déjeuners.

Serge Messan, le directeur commercial de l’établissement, se veut confiant. Un retour au volume d’activité d’avant mars 2020 est envisageable dans les 6 mois à venir.

En attendant l’hôtel doit gérer l’énorme building et entretenir la centaine de chambres et les dizaines de suites.