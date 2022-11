Relance du tourisme d'affaires

La relance de l’activité touristique est l’une des priorités des pouvoirs publics. Cette industrie s’est effondrée avec la pandémie et la reprise est très laborieuse. Rares sont les visiteurs en provenance d’Europe ou d’Amérique du Nord.

Le tourisme d’affaires se porte beaucoup mieux. Certains hôtels de la capitale sont revenus à des taux de remplissage de 2019. Un signe encourageant.

On le sait, le Togo veut faire du pays un hub de services et de transformation industrielle. Ce crédo attire des délégation d’investisseurs étrangers et la tenue de forums économiques génère des visites.

Il y a donc un créneau à prendre sur ce marché.

Certains opérateurs hôteliers l’on bien compris.

C’est notamment le cas de ‘Ioka Hospitality’ qui a ouvert il y a quelques mois à Lomé, à proximité de la Place de l’Indépendance, un établissement du même nom dédié à une clientèle d’affaires.

Un hôtel de luxe comprenant également des suites pour de longs séjours et un espace de coworking.

Pour les loisirs, les clients peuvent même utiliser un practice de golf numérique.

Le Ioka dispose d’un rooftop et d’un restaurant, le tout à des tarifs raisonnables, 84.000 Fcfa pour une chambre luxe.