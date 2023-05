Reprise de l'industrie de la croisière

La pandémie est passée. Les croisières ont pu reprendre une activité soutenu depuis un an. Il était temps.

Le Togo profite de ce regain d’activité avec des escales régulières.

Dernière en date, celle du 'Seven Seas Mariner' et ses 700 touristes dimanche dernier.

Les visiteurs d’un jour ont pu découvrir les richesses de la capitale et du pays selon un programme chronométré organisé par le réceptif local Alba Travel Services.

Les touristes se sont rendus au Lac Togo, à Glidj et à Zanguera, notamment.

C’est la 4e escale d’un bateau de croisière depuis le début de l’année.

Une activité très profitable pour les professionnels du tourisme togolais : guides, sociétés de transport, commerçants … Ce dont se félicite le ministère du tourisme.

Le Seven Seas Mariner est exploité par Regent Seven Seas Cruises. Il a été le premier navire entièrement équipé de suites et de balcons au monde et a été nommé "Navire de l'année" en 2002 par Ocean and Cruise News.