Voyages dématérialisés

L’agence de voyages en ligne, Wakanow, est désormais accessible depuis le Togo.

'Nous avons décidé de lancer Wakanow au Togo parce que nous trouvons que le pays accorde une priorité au numérique et au développement des voyages d'affaires de l'étranger vers le Togo et vice-versa," explique Simon Mobolaji, directeur régional et responsable pour l'Afrique de l’Ouest

Le site propose des billets d’avion, des hôtels et des locations de voitures.

Du très classique.

Quant aux prix, ils sont identiques à ceux pratiqués par la concurrence.