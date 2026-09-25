Energie, agriculture, santé, éducation

Le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) s’est tenu jeudi à Lomé, siège de l’institution.

Les administrateurs ont examiné les comptes intermédiaires au 30 juin 2026, ainsi que plusieurs projets dans des secteurs comme l’agriculture, les infrastructures routières et aéroportuaires et l’énergie.

Un programme d'urgence consacré à la résilience agricole et énergétique a également été évoqué.

La réunion a aussi été l'occasion d'examiner les possibilités de mobilisation de ressources auprès de plusieurs partenaires, dont l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement, la KfW (Allemagne), la Banque européenne d'investissement et la Chine.

Le président de la BOAD, Serge Ekué, a réaffirmé l'ambition de l'institution de renforcer ses financements tout en accompagnant les États de l'UEMOA face aux défis économiques et sécuritaires.

La Banque entend porter ses financements à 6 500 milliards de Fcfa, avec un accent particulier sur l'énergie, l'agriculture, la santé, l'éducation et l'habitat abordable.