Rubriques

Tendances:
Uemoa

Energie, agriculture, santé, éducation

Le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) s’est tenu jeudi à Lomé, siège de l’institution.

Serge Ekué © DR

Le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) s’est tenu jeudi à Lomé, siège de l’institution.

Les administrateurs ont examiné les comptes intermédiaires au 30 juin 2026, ainsi que plusieurs projets dans des secteurs comme l’agriculture, les infrastructures routières et aéroportuaires et l’énergie. 

Un programme d'urgence consacré à la résilience agricole et énergétique a également été évoqué.

La réunion a aussi été l'occasion d'examiner les possibilités de mobilisation de ressources auprès de plusieurs partenaires, dont l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement, la KfW (Allemagne), la Banque européenne d'investissement et la Chine.

Le président de la BOAD, Serge Ekué, a réaffirmé l'ambition de l'institution de renforcer ses financements tout en accompagnant les États de l'UEMOA face aux défis économiques et sécuritaires. 

La Banque entend porter ses financements à 6 500 milliards de Fcfa, avec un accent particulier sur l'énergie, l'agriculture, la santé, l'éducation et l'habitat abordable.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Une conviction de faire mieux

Une conviction de faire mieux

Le président de la Commission de l'UEMOA Abdoulaye Diop et le ministre des Finances et du Budget Essowè Georges Barcola ont coprésidé lundi la 11e revue annuelle des réformes communautaires, avec un mot d'ordre : transformer les recommandations en actes.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.