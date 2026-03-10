Rubriques

Lomé appuie l'UEMOA dans sa quête du statut d'observateur à l'OMI

Kokou Tengué (G) et Alioune Sène © republicoftogo.com

Le Togo apporte son soutien décisif à la candidature de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) au statut d'observateur auprès de l'Organisation Maritime Internationale (OMI). 

Le ministre de l'Économie maritime, Edem Kokou Tengué, a transmis mardi cet engagement au nom du président du Conseil Faure Gnassingbé, au représentant résident de l'UEMOA à Lomé, Alioune Sène.

Engagée dans ce processus depuis 2024, l'UEMOA ambitionne de renforcer la coopération régionale en matière de sécurité maritime, de sûreté portuaire et d'économie bleue, tout en harmonisant les politiques maritimes de ses États membres — dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Togo — avec les standards internationaux.

Une ambition que partage pleinement le Togo, déterminé à consolider sa position de hub logistique régional à travers le Port Autonome de Lomé (PAL). 

Membre de l'OMI depuis 1983, le pays a bénéficié au fil des années d'appuis concrets en matière de sécurité portuaire, de modernisation, de numérisation et de lutte contre la pollution maritime.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un nouveau président pour la Cour de justice

Un nouveau président pour la Cour de justice

Le magistrat togolais Kuami Gameli Lodonou a été élu par ses pairs président de la Cour de justice de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine, 8 pays) pour un mandat de trois ans.

Pollution et insalubrité: riposte régionale

Pollution et insalubrité: riposte régionale

Les acteurs institutionnels des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) se sont réunis cette semaine à Lomé dans le cadre d’une concertation consacrée au projet d’appui à la gestion durable des déchets et à la réduction des émissions de polluants organiques persistants non intentionnels.

