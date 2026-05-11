Une conviction de faire mieux

La 11e revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA s'est tenue lundi à Lomé sous la présidence du ministre des Finances et du Budget Essowè Georges Barcola, entouré de ses collègues Badanam Patoki, Sani Yaya, Isaac Tchiakpé, Koffi Tessi et du secrétaire général du gouvernement Stanislas Bamouni Baba.

Le président de la Commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a fait le déplacement pour remettre officiellement le mémorandum de la revue et réaffirmer le rôle central de cet exercice comme « puissant levier de renforcement de l'intégration économique ».

Pour le Togo, la revue 2025, qui a porté sur 145 textes contre 132 en 2024, affiche un taux de mise en œuvre des réformes de 69%. Un chiffre salué par Abdoulaye Diop, mais qui cache un recul par rapport à 2024.

M. Barcola n'a pas cherché à embellir le tableau : « La vérité, même lorsqu'elle dérange, est préférable à l'illusion du confort. »

Les retards les plus marqués concernent les domaines de l'agriculture, de la culture et de l’artisanat, des secteurs pourtant structurants pour les économies et les populations de la sous-région. La non-transposition de la directive sur le blanchiment des capitaux est également pointée comme un déficit à corriger rapidement.

Une conviction politique réaffirmée

Barcola a rappelé avec force la vision qui a conduit à la création de cet exercice : celle de Faure Gnassingbé, qui dès juin 2012 appelait à « un engagement permanent » pour approfondir l'intégration régionale, une vision traduite en acte par l'Acte additionnel du 24 octobre 2013 instituant la revue annuelle.

Pour le ministre des Finances et du Budget, la revue n'est pas un exercice de forme. C'est « une exigence stratégique majeure et une condition de notre souveraineté collective » dans un monde de plus en plus compétitif et polarisé.

Abdoulaye Diop a de son côté exprimé sa « profonde gratitude » au président du Conseil pour son « engagement sans faille » en faveur de l'intégration régionale, et remercié le gouvernement togolais pour son « appui déterminant ».

À l'issue des échanges, marqués par des réponses concrètes des membres du gouvernement aux préoccupations soulevées, le mémorandum a été officiellement remis.

Les recommandations sont posées, les engagements pris. Il reste à les honorer.

La Revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires est un mécanisme d'évaluation et de suivi créé.

En termes simples, c'est le bilan annuel que chaque État membre de l’UEMOA (8 pays) doit rendre sur sa mise en œuvre des règles, directives et réformes décidées en commun au niveau régional.