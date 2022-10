Harmonisation du secteur des transports

L’amélioration du secteur des transports au sein de l’espace UEMOA est au cœur de l’agenda de l’Union européenne.

‘Ce secteur joue un rôle essentiel dans le développement économique de l’Afrique. Sa maîtrise, sa bonne gestion et son adaptation au contexte mondial est plus que nécessaire. Il est donc impératif pour chaque pays de mettre en place des politiques et stratégies efficientes’, a déclaré vendredi Joaquín Tasso Vilallonga, chef de la délégation de l’UE au Togo devant un parterre de ministre des Transports de l’Union.

La réunion qui se déroule dans la capitale togolaise vise d’abord à harmoniser les normes dans les 8 pays membres, en particulier pour ce qui concerne la charge à l’essieu.

Les charges énormes Transportées par les camions sont un danger pour les autres véhicules et accélèrent la détérioration du réseau routier.

‘Le problème de la surcharge routière ne peut se résoudre qu’à travers la conjugaison des efforts, la synergie des actions et la concertation des acteurs de tous les Etats’, a indiqué Jonas Gbian, Commissaire de l’UEMOA en charge des transports.

L’organisation comprend 8 pays : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.