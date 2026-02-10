Rubriques

Un nouveau président pour la Cour de justice

Le magistrat togolais Kuami Gameli Lodonou a été élu par ses pairs président de la Cour de justice de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine, 8 pays) pour un mandat de trois ans.

Kuami Gameli Lodonou prête serment © DR

Il succède au Sénégalais Mahawa Semou Diouf, conformément aux statuts de la Cour qui prévoient l’élection du président par les membres.

Diplômé de l’École nationale de la magistrature de Paris et titulaire d’une maîtrise en droit des affaires obtenue à l’Université de Lomé, Kuami Gameli Lodonou dispose d’un parcours reconnu. Ancien secrétaire exécutif de la Commission nationale OHADA et ancien premier avocat général, il est membre de la Cour de justice de l’UEMOA depuis plusieurs années.

Sa désignation confirme le leadership du Togo dans le domaine juridique communautaire. À ce poste, il aura pour mission de veiller à l’application cohérente et uniforme du droit communautaire au sein des huit États membres, afin de garantir une justice communautaire efficace et un espace UEMOA pleinement intégré.

