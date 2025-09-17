Rubriques

Vers une synergie des écosystèmes digitaux en Afrique de l’Ouest

La troisième édition du Salon International des Professionnels de l’Économie Numérique de l’UEMOA aura lieu à Lomé du 24 au 26 septembre.

La troisième édition du Salon International des Professionnels de l’Économie Numérique de l’UEMOA aura lieu à Lomé du 24 au 26 septembre.

Cette rencontre initiée par l’organisation sous-régionale, est co-organisée cette année avec le ministère togolais de l’Économie numérique et de la Transformation digitale.

L’édition 2025 entend favoriser une synergie des écosystèmes numériques au service de secteurs stratégiques comme  la finance, la santé, la cybersécurité et l’agriculture, notamment.

Le Salon réunira une diversité d’acteurs : décideurs publics, responsables d’entreprises, chercheurs, startups et investisseurs.

Ce rendez-vous se veut ainsi une vitrine du dynamisme numérique régional et une étape importante pour bâtir une économie digitale inclusive et durable en Afrique de l’Ouest.

