Conclave à Lusaka

Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, participe depuis jeudi à Lusaka (Zambie) à la session du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA).

Il s’est entretenu dans la journée avec son homologue zambien, Stanley Kakubo.

Le programme du deuxième jour de cette session, qui se tient en marge de la 4e réunion de coordination semestrielle de l’UA prévue le 17 juillet, comprend une série de conférences sur des thèmes liés notamment à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique, aux défis et opportunités pour les secteurs africains de l’énergie et des transports dans le contexte mondial actuel, ainsi que la transformation numérique en Afrique pour la résilience et la croissance.

L’ordre du jour comprend également l’élection du pays devant accueillir le siège l’Agence africaine du médicament (AMA). Trois pays sont candidats, le Maroc, l’Algérie et le Rwanda.