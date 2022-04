Encore des obstacles à l'Open Sky africain

Une réunion du comité des ministres africains des Transports aériens aura lieu prochainement à Lomé. Ils évoqueront la mise en oeuvre du marché unique du transport aérien africain (MUTAA), un Open Sky à l’africaine.

35 Etats sur 54 ont adhéré au MUTAA.

Le président togolais Faure Gnassingbé est chargé de piloter le projet.

Pour la directrice générale de l’ANAC-Gabon (Agence nationale de l’aviation civile), Nadine Anato, l’Open Sky africain est une nécessité, mais de nombreux obstacles demeurent.

Essentiellement liés à la bureaucratie.

‘C’est évidemment un frein à l’opérationnalisation du projet’, déplore Mme Anato.

Le MUTAA est l’un des projets phare de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Il vise à promouvoir l'intégration économique et à stimuler le commerce à travers le transport aérien.

Face aux compagnies aériennes européennes et du Golfe, les Etats d’Afrique ont tout intérêt à lancer une politique de ciel ouvert et éviter ainsi de se livrer une concurrence inutile et coûteuse.