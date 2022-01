Il faut une révolution sanitaire en Afrique

La pandémie de Covid-19 a mis en lumière les faiblesses structurelles des systèmes de santé en Afrique, a déclaré le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat.

Il a fait ces remarques lors d’une session ordinaire de deux jours du Comité des représentants permanents (CRP) de l’UA.

‘La pandémie de Covid-19, au-delà de ses effets sanitaires et socio-économiques désastreux, a surtout mis en lumière les faiblesses structurelles de nos systèmes de santé en Afrique’, a noté M. Mahamat.

M. Mahamat a dit aux envoyés des pays africains d'envisager des initiatives qui permettraient d'améliorer les systèmes de santé.

‘L'attention que vous aurez à accorder aux modalités d'opérationnalisation du CDC Afrique, aux partenariats dans la fabrication des vaccins et à l'aspect quantitatif des instruments de ratification pour la création de l'Agence africaine des médicaments, facilitera certainement l'amorce d'une rupture avec le schéma actuellement dominant et à inscrire l'Afrique dans une approche renouvelée des questions de santé", a-t-il indiqué.

La réunion du CRP, qui réunit virtuellement les envoyés des pays africains, examinent les projets d'ordre du jour et de décisions de la 40e session ordinaire du Conseil exécutif et l'ordre du jour de la 35e session ordinaire de l'Assemblée de l'UA, qui se tiendront respectivement les 2 et 3 et les 5 et 6 février à Addis Abeba.