João Lourenço reçoit Faure Gnassingbé à Luanda

Faure Gnassingbé, médiateur de l’Union africaine (UA) pour la crise dans les Grands Lacs, effectue lundi une visite de travail à Luanda.

Il y rencontrera João Lourenço, le président d’Angola et président en exercice de l’UA.

Cette mission intervient à quelques jours du sommet de l’Union.

Dans le cadre du mandat qui lui a été confié par l’UA, M. Gnassingbé poursuit une démarche inclusive et concertée en vue de l’instauration d’une paix durable dans la région des Grands Lacs.

Malgré un accord de paix signé entre la RDC, le Rwanda et la milice du M23, les combats se poursuivent sur le terrain.