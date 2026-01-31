Rubriques

Poursuite des efforts pour ramener la paix en RDC

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a effectué vendredi une visite de travail à Kigali dans le cadre des efforts visant à renforcer la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs.

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a effectué vendredi une visite de travail à Kigali dans le cadre des efforts visant à renforcer la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs.

Un accord de paix a été signé entre la RDC, le Rwanda et les miliciens du M23. Une paix qui n’est pas encore une réalité.

Le Togo joue le rôle de médiateur au nom de l’Union africaine.

À Kigali, Faure Gnassingbé s’est entretenu avec le Président Paul Kagame. Les discussions ont ensuite été élarfgies au collège des facilitateurs composé d’anciens chefs d’État africains, ainsi qu’à d’autres acteurs impliqués dans le processus de paix.

Paul Kagame a salué l’engagement de son hôte et lui a exprimé sa gratitude pour avoir accepté de conduire une mission jugée stratégique pour le continent.

Il a également souligné la qualité des échanges et l’importance de l’implication collective des acteurs africains.

Des experts réunis à Lomé avant le sommet du 17 janvier

Une réunion technique consacrée à la médiation conduite par Faure Gnassingbé sur la crise sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo a débuté vendredi à Lomé. Cette rencontre se tient en prélude au sommet de haut niveau prévu le 17 janvier dans la capitale togolaise.

Zlecaf : le Togo obtient 40,5/100 dans l’évaluation de l’ACBF

La Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF), agence spécialisée de l’Union africaine, a présenté jeudi à Lomé les résultats de son évaluation sur la capacité du Togo à assurer le suivi et le rapportage de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Faure Gnassingbé plaide pour un contrôle africain de l’aide humanitaire

Réunie le 30 octobre à Paris, la Conférence internationale de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs a permis de mobiliser plus de 1,5 milliard d’euros d’assistance pour les populations vulnérables en République démocratique du Congo (RDC), selon Emmanuel Macron.

