Tensions toujours très fortes en RDC

La recrudescence des combats dans les hauts plateaux au nord de Fizi oppose l’armée congolaise au groupe rebelle AFC/M23 et à ses alliés locaux.

Les combats se poursuivent © DR

Ces affrontements, éloignés des grandes villes et peu visibles diplomatiquement, risquent de compliquer les efforts internationaux visant à stabiliser la région. Plus tôt cette semaine, l’AFC/M23 a revendiqué une attaque de drone contre l’aéroport de Kisangani, en représailles présumées à des frappes gouvernementales sur des villages du Sud-Kivu.

La zone est stratégique : le contrôle des hauts plateaux permet l’accès aux grandes villes des plaines, notamment Uvira, que le gouvernement cherche à sécuriser pour empêcher l’extension du conflit vers des régions minières clés.

Malgré un accord récent à Doha pour activer un mécanisme de cessez-le-feu sous médiation qatarie, les combats se poursuivent.

La RDC, les rebelles et le Rwanda ont signé un accord de paix sous les auspices des Etats Unis, du Qatar et de la médiation de l’Union africaine dirigée par le Togo.

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, s’est rendu récemment à Kigali, Bujumbura est Entebbe  pour tenter de faire avancer les efforts de paix.

La situation demeure compliquée.

La médiation se poursuit en Ouganda

La médiation se poursuit en Ouganda

Le président du Conseil Faure Gnassingbé, médiateur de l’Union africaine pour la crise dans la région des Grands Lacs, s’est rendu mardi à Entebbe pour une rencontre avec le président ougandais, Yoweri Museveni.

Poursuite des efforts pour ramener la paix en RDC

Poursuite des efforts pour ramener la paix en RDC

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a effectué vendredi une visite de travail à Kigali dans le cadre des efforts visant à renforcer la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs.

Des experts réunis à Lomé avant le sommet du 17 janvier

Des experts réunis à Lomé avant le sommet du 17 janvier

Une réunion technique consacrée à la médiation conduite par Faure Gnassingbé sur la crise sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo a débuté vendredi à Lomé. Cette rencontre se tient en prélude au sommet de haut niveau prévu le 17 janvier dans la capitale togolaise.

