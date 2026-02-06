Tensions toujours très fortes en RDC

La recrudescence des combats dans les hauts plateaux au nord de Fizi oppose l’armée congolaise au groupe rebelle AFC/M23 et à ses alliés locaux.

Ces affrontements, éloignés des grandes villes et peu visibles diplomatiquement, risquent de compliquer les efforts internationaux visant à stabiliser la région. Plus tôt cette semaine, l’AFC/M23 a revendiqué une attaque de drone contre l’aéroport de Kisangani, en représailles présumées à des frappes gouvernementales sur des villages du Sud-Kivu.

La zone est stratégique : le contrôle des hauts plateaux permet l’accès aux grandes villes des plaines, notamment Uvira, que le gouvernement cherche à sécuriser pour empêcher l’extension du conflit vers des régions minières clés.

Malgré un accord récent à Doha pour activer un mécanisme de cessez-le-feu sous médiation qatarie, les combats se poursuivent.

La RDC, les rebelles et le Rwanda ont signé un accord de paix sous les auspices des Etats Unis, du Qatar et de la médiation de l’Union africaine dirigée par le Togo.

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, s’est rendu récemment à Kigali, Bujumbura est Entebbe pour tenter de faire avancer les efforts de paix.

La situation demeure compliquée.