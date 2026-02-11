Rubriques

Tendances:
Union Africaine

L'Afrique se concerte à Addis Abeba

Le 39e sommet de l’Union africaine se tien en fin de semaine au siège de l’organisation à Addis Abeba.

Ouverture de la réunion ministérielle mercredi en Ethiopie © DR

Le 39e sommet de l’Union africaine se tien en fin de semaine au siège de l’organisation à Addis Abeba.

Les travaux préparatoires ministériels ont débuté mercredi. Le Togo est représenté par son chef de la diplomatie,Robert Dussey.

L’Afrique est confrontée à de nombreux problèmes, pauvreté, développement, insécurité et terrorisme. Les sujets de discussion ne manquent pas.

A Addis Abeba, le Togo devrait faire le point sur sa médiation menée au nom de l’UA, dans le conflit des Grands Lacs, en RDC.

Ces dernières semaines, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a multiplié les déplacements dans la région - Rwanda, Burundi, Ouganda - pour tenter de faire avancer le processus du paix.

Certes, un accord a été signé entre le Rwanda, la RDC et la milice du M23, mais sur le terrain, les combats continuent.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Tensions toujours très fortes en RDC

Tensions toujours très fortes en RDC

La recrudescence des combats dans les hauts plateaux au nord de Fizi oppose l’armée congolaise au groupe rebelle AFC/M23 et à ses alliés locaux.

La médiation se poursuit en Ouganda

La médiation se poursuit en Ouganda

Le président du Conseil Faure Gnassingbé, médiateur de l’Union africaine pour la crise dans la région des Grands Lacs, s’est rendu mardi à Entebbe pour une rencontre avec le président ougandais, Yoweri Museveni.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.