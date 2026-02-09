Rubriques

Tendances:
Union Africaine

Luanda, épicentre de la médiation sur les Grands Lacs

Faure Gnassingbé, médiateur de l’Union africaine (UA) pour la crise dans les Grands Lacs, a effectué lundi une visite de travail à Luanda.

Faure Gnassingbé (G) et João Lourenço lundi à Luanda © DR

Félix Tsisekedi (G), João Lourenço et Faure Gnassingbé lundi à Luanda © DR

Faure Gnassingbé, médiateur de l’Union africaine (UA) pour la crise dans les Grands Lacs, a effectué lundi une visite de travail à Luanda.

Il y a rencontré João Lourenço, le président d’Angola et président en exercice de l’UA.

Dans le cadre du mandat qui lui a été confié par l’UA, M. Gnassingbé poursuit une démarche inclusive et concertée en vue de l’instauration d’une paix durable dans la région des Grands Lacs.

La rencontre a également rassemblé le leader congolais Félix Tsisekedi.

Egalement à Luanda, Olusegun Obasanjo, membre du Collège des facilitateurs de l’Union Africaine,

Malgré un accord de paix signé entre la RDC, le Rwanda et la milice du M23, les combats se poursuivent sur le terrain.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Tensions toujours très fortes en RDC

Tensions toujours très fortes en RDC

La recrudescence des combats dans les hauts plateaux au nord de Fizi oppose l’armée congolaise au groupe rebelle AFC/M23 et à ses alliés locaux.

La médiation se poursuit en Ouganda

La médiation se poursuit en Ouganda

Le président du Conseil Faure Gnassingbé, médiateur de l’Union africaine pour la crise dans la région des Grands Lacs, s’est rendu mardi à Entebbe pour une rencontre avec le président ougandais, Yoweri Museveni.

Poursuite des efforts pour ramener la paix en RDC

Poursuite des efforts pour ramener la paix en RDC

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a effectué vendredi une visite de travail à Kigali dans le cadre des efforts visant à renforcer la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.