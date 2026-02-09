Luanda, épicentre de la médiation sur les Grands Lacs

Faure Gnassingbé, médiateur de l’Union africaine (UA) pour la crise dans les Grands Lacs, a effectué lundi une visite de travail à Luanda.

Il y a rencontré João Lourenço, le président d’Angola et président en exercice de l’UA.

Dans le cadre du mandat qui lui a été confié par l’UA, M. Gnassingbé poursuit une démarche inclusive et concertée en vue de l’instauration d’une paix durable dans la région des Grands Lacs.

La rencontre a également rassemblé le leader congolais Félix Tsisekedi.

Egalement à Luanda, Olusegun Obasanjo, membre du Collège des facilitateurs de l’Union Africaine,

Malgré un accord de paix signé entre la RDC, le Rwanda et la milice du M23, les combats se poursuivent sur le terrain.