L’UA veut corriger la carte du monde

L’Union africaine (UA) a apporté son soutien à la campagne « Correct The Map » visant à abandonner la carte de Mercator, utilisée depuis le XVIe siècle, au profit d’une projection plus fidèle à la taille réelle des continents, comme la carte Equal Earth (2018).

Conçue à l’origine pour la navigation, la projection de Mercator agrandit les zones proches des pôles (Amérique du Nord, Groenland) et réduit la taille de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. Une distorsion qui, selon l’UA, contribue à marginaliser l’Afrique, pourtant deuxième plus grand continent au monde avec 54 pays et plus d’un milliard d’habitants.

Pour Selma Malika Haddadi, vice-présidente de la Commission de l’UA, ce n’est pas un simple détail : ces représentations influencent l’éducation, les médias et les politiques. Les ONG Africa No Filter et Speak Up Africa, à l’origine de la campagne, plaident pour que la carte Equal Earth devienne la norme dans les écoles africaines et auprès des institutions internationales.

L’UA voit dans cette démarche une étape pour « rendre à l’Afrique sa juste place » sur la scène mondiale, dans un contexte de revendications pour réparations liées au colonialisme et à l’esclavage.