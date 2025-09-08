Rubriques

Tendances:
Union Africaine

Afrique-CARICOM : une alliance stratégique, un Togo engagé

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a participé dimanche à Addis-Abeba (Éthiopie) au deuxième sommet Afrique-CARICOM, une rencontre de haut niveau visant à renforcer le partenariat entre le continent africain et la Communauté des Caraïbes (CARICOM). 

Le drapeau de la CARICOM © republicoftogo.com

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a participé dimanche à Addis-Abeba (Éthiopie) au deuxième sommet Afrique-CARICOM, une rencontre de haut niveau visant à renforcer le partenariat entre le continent africain et la Communauté des Caraïbes (CARICOM). 

Ce sommet s’inscrit dans une dynamique de rapprochement stratégique entre les deux régions, liées par des racines historiques profondes et des enjeux géopolitiques communs.

Objectif : construire une coopération Sud-Sud renforcée, fondée sur la solidarité, la complémentarité économique et les intérêts partagés.

Les discussions ont porté notamment sur la sécurité et la paix dans les deux régions, sur les échanges commerciaux et l’intégration économique, sur la coopération dans les domaines du climat, de l’éducation et de la santé et sur la reconnaissance des liens historiques, notamment liés à la diaspora africaine dans les Caraïbes.

La CARICOM, fondée en 1973 par le Traité de Chaguaramas (à Trinité-et-Tobago), regroupe 15 États membres et 5 membres associés, essentiellement situés dans la région des Caraïbes. L'organisation œuvre pour l’intégration économique régionale, le développement social et l’harmonisation des politiques étrangères de ses membres.

Face aux défis mondiaux – changement climatique, crises économiques, sécurité alimentaire –, la CARICOM cherche à étendre ses alliances, notamment vers l’Afrique, avec laquelle elle partage un héritage culturel, linguistique et historique fort.

Robert Dussey représentait le président du Conseil, Faure Gnassingbé, à cette rencontre.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

RDC–Rwanda : le Togo prend part à la réunion du comité de suivi de l’accord de paix

RDC–Rwanda : le Togo prend part à la réunion du comité de suivi de l’accord de paix

Le Qatar, les États-Unis, le Togo et la Commission de l’Union africaine ont pris part à la deuxième réunion du comité conjoint de suivi (CCS) de l’accord de paix conclu entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, a indiqué le Département d’État américain dans un communiqué conjoint publié mercredi, repris jeudi par Mena Today.

L’UA veut corriger la carte du monde

L’UA veut corriger la carte du monde

L’Union africaine (UA) a apporté son soutien à la campagne « Correct The Map » visant à abandonner la carte de Mercator, utilisée depuis le XVIe siècle, au profit d’une projection plus fidèle à la taille réelle des continents, comme la carte Equal Earth (2018).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.