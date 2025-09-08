Afrique-CARICOM : une alliance stratégique, un Togo engagé

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a participé dimanche à Addis-Abeba (Éthiopie) au deuxième sommet Afrique-CARICOM, une rencontre de haut niveau visant à renforcer le partenariat entre le continent africain et la Communauté des Caraïbes (CARICOM).

Ce sommet s’inscrit dans une dynamique de rapprochement stratégique entre les deux régions, liées par des racines historiques profondes et des enjeux géopolitiques communs.

Objectif : construire une coopération Sud-Sud renforcée, fondée sur la solidarité, la complémentarité économique et les intérêts partagés.

Les discussions ont porté notamment sur la sécurité et la paix dans les deux régions, sur les échanges commerciaux et l’intégration économique, sur la coopération dans les domaines du climat, de l’éducation et de la santé et sur la reconnaissance des liens historiques, notamment liés à la diaspora africaine dans les Caraïbes.

La CARICOM, fondée en 1973 par le Traité de Chaguaramas (à Trinité-et-Tobago), regroupe 15 États membres et 5 membres associés, essentiellement situés dans la région des Caraïbes. L'organisation œuvre pour l’intégration économique régionale, le développement social et l’harmonisation des politiques étrangères de ses membres.

Face aux défis mondiaux – changement climatique, crises économiques, sécurité alimentaire –, la CARICOM cherche à étendre ses alliances, notamment vers l’Afrique, avec laquelle elle partage un héritage culturel, linguistique et historique fort.

Robert Dussey représentait le président du Conseil, Faure Gnassingbé, à cette rencontre.